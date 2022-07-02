5 танков и 150 солдат за сутки потеряла Россия в Украине
С начала войны в Украине российские войска потеряли 36 350 военных и 1 594 танка. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Наибольшие потери армия РФ понесла на Славянском и Донецком направлениях.
Общие боевые потери россиян с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:
-личного состава около 36350 (+150) человек ликвидировано,
-танков ‒ 1594 (+5) ед,
-боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,
-артиллерийских систем – 806 (+2) ед,
-РСЗО - 247 (+1) ед,
-средств ПВО - 105 (+0) ед,
-самолетов – 217 (+0) ед,
-вертолетов – 187 (+0) ед,
-БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),
-крылатых ракет – 144 (+0),
-кораблей/катеров - 15 (+0) ед,
-автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,
-специальной техники – 65 (+0).