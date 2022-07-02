5 танков и 150 солдат за сутки потеряла Россия в Украине

С начала войны в Украине российские войска потеряли 36 350 военных и 1 594 танка. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Наибольшие потери армия РФ понесла на Славянском и Донецком направлениях.

Общие боевые потери россиян с 24.02 по 05.07 ориентировочно составили:

-личного состава около 36350 (+150) человек ликвидировано,

-танков ‒ 1594 (+5) ед,

-боевых бронированных машин ‒ 3772 (+18) ед,

-артиллерийских систем – 806 (+2) ед,

-РСЗО - 247 (+1) ед,

-средств ПВО - 105 (+0) ед,

-самолетов – 217 (+0) ед,

-вертолетов – 187 (+0) ед,

-БПЛА оперативно-тактического уровня – 660 (+2),

-крылатых ракет – 144 (+0),

-кораблей/катеров - 15 (+0) ед,

-автомобильной техники и автоцистерн - 2634 (+5) ед,

-специальной техники – 65 (+0).