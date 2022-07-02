Учащиеся Европейской Азербайджанской школы добились успехов на международном фестивале в Тунисе.

В фестивале I-Fest Tunisia 2022 приняли участие более тысячи участников из 40 стран, которые в числе прочего участвовали и в уроках по программированию роботов.

Как сообщает АПА, ученикам Европейской Азербайджанской школы Гусейну Мехтиеву и Тунару Керимову удалось занять второе место, а Саре Набикоглу и Айдыну Асланлы – третье место.

Европейская Азербайджанская школа высоко оценила успех своих учеников и пожелала им успехов в будущих конкурсах.