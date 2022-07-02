США и Китай обсудили ситуацию с мировой экономикой

Вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ и министр финансов США Джанет Йеллен провели онлайн-конференцию, где обсудили отношения двух стран и обстановку в мире, сообщает газета South China Morning Post.

Это был первый разговор чиновников с октября 2021 года. Высокопоставленные официальные лица США и Китая обсудили экономические санкции и тарифы Соединенных Штатов в отношении Китайской Республики, которые были введены при президенте Трампе. Администрация Байдена рассматривает снижение некоторых торговых сборов и снятие части санкций с китайских предприятий.

«Йеллен откровенно подняла темы, вызывающие озабоченность, включая влияние войны России против Украины на мировую экономику и несправедливую, нерыночную экономическую практику КНР», - рассказали в американском Минфине.

В Минкоммерции КНР назвали разговор «прагматичным и откровенным». Пекин подчеркнул, что беседа прошла по инициативе американской стороны. «Стороны считают, что мировая экономика сталкивается с серьезными проблемами. Очень важно укреплять связь и координацию макрополитики между Китаем и США, а также совместно поддерживать стабильность глобальной производственной цепочки и цепочки поставок, которые выгодны и Китаю, и США, и всему миру», - говорится на сайте китайского министерства. В его пресс-релизе Украина не упоминается.