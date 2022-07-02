Несмотря на санкции: поставки российской нефти в Китай продолжаются

Ряд компаний продолжает переправлять российскую нефть из дальневосточного порта Козьмино в Китай несмотря на санкции Запада, сообщает Bloomberg.

По данным издания, этот маршрут чрезвычайно выгоден для владельцев танкеров и приносит им прибыль в три раза большую, чем до начала войны в Украине. "Судовладельцы могут получать около $1,6 млн за рейс одного небольшого танкера, груженного нефтью сорта ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean, "Восточная Сибирь - Тихий океан") из дальневосточного порта Козьмино в Китай. <...> Прибыльные перевозки стали привычным бизнесом для владельцев танкеров из Китая, Турции и Греции",- говорится в сообщении.

Издание поясняет, что танкер типа "Афрамакс" может перевозить около 730 тыс. баррелей сырой нефти. Путь из российского порта в китайский занимает примерно пять дней, а на обратном маршруте время простоя практически сведено к нулю, что "повышает коэффициент использования судна и прибыль". Как отмечает агентство, "в последнее время почти весь экспорт нефти сорта ESPO приходится на Китай", ряд танкеров также следует из России в Индию.