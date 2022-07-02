Исторический момент: Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО

Сегодня, 5 июля, Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. На церемонии присутствовали главы Министерств иностранных дел обеих стран, которые поставили свои подписи под документом. Об этом сообщает Yle.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл церемонию подписания Протокола о присоединении.

"Это исторический момент", - заявил он.