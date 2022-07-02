Исторический момент: Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО
Сегодня, 5 июля, Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. На церемонии присутствовали главы Министерств иностранных дел обеих стран, которые поставили свои подписи под документом. Об этом сообщает Yle.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открыл церемонию подписания Протокола о присоединении.
"Это исторический момент", - заявил он.
После подписания документа министры иностранных дел Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто подчеркнули важность новых союзников для Союза.
Хаависто заявил, что военный оборонный потенциал Финляндии, готовность гражданского населения к обороне и стойкость финнов увеличат силу НАТО.
"Вместе мы сильнее", - подчеркнул министр.