Бизнесмен Сулейманов убил бывшую жену: не разрешала видеться с детьми

Завершено предварительное следствие по уголовному делу 45-летнего бизнесмена Мехмана Сулейманова, обвиняемого в убийстве своей супруги. Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Гянджинский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Нурал Алиев.

Трагедия произошла 24 марта этого года в селе Делимамедли Геранбойского района. Муж и жена Сулеймановы год как проживали раздельно, хотя официального развода не было. Трое детей оставались с матерью, которая переехала в отчий дом. Сулейманов навещал детей. Как-то по случаю праздника Новруз Сулейманов захотел погулять с детьми, однако жена, 37-летняя Афсана, воспротивилась этому. На следующий день повторилось то же самое.

Через день Сулейманов снова попытался добиться встречи с детьми. Женщина, выходя из дома отца, случайно увидела мужа. На вопрос, где дети, Афсана не ответила, и между супругами произошел конфликт. Женщина стала убегать от Сулейманова, который стал преследовать ее на своем автомобиле. Перед музыкальной школой мужчина сбил Афсану, женщина получила тяжелые травмы. Однако Мехман на этом не успокоился и несколько раз ударил ее ножом. Прокуратурой Геранбойского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.