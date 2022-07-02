Медведев заговорил по-японски из-за потолка цен для российской нефти

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды установить потолок цен для российской нефти, который не превышал бы половины от ее нынешней цены.

В своем телеграм-канале Медведев охарактеризовал сделанное японским премьером заявление как "брякнул", а также для своих подписчиков "перевел с японского на русский".

По мнению Медведева, в случае реализации предложения Кисиды объем нефти на рынке сократится, а ее цена вырастет "выше прогнозной астрономической цены в 300-400 долларов".