Медведев заговорил по-японски из-за потолка цен для российской нефти
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал предложение премьер-министра Японии Фумио Кисиды установить потолок цен для российской нефти, который не превышал бы половины от ее нынешней цены.
В своем телеграм-канале Медведев охарактеризовал сделанное японским премьером заявление как "брякнул", а также для своих подписчиков "перевел с японского на русский".
По мнению Медведева, в случае реализации предложения Кисиды объем нефти на рынке сократится, а ее цена вырастет "выше прогнозной астрономической цены в 300-400 долларов".
"А вот у Японии не будет ни нефти, ни газа из России, - добавил бывший российский премьер. - Как и участия в проекте по СПГ "Сахалин-2".
Свой пост он завершил японским выражением благодарности: "Аригато!".