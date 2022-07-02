Bloomberg: цена на газ взлетела на 700%, экономикам грозит рецессия

Издание отмечает, что нехватка топлива отразится на всей мировой экономике. Природный газ сейчас конкурирует с нефтью как топливо, определяющее геополитику. И, по мнению экспертов, его на всех не хватит.

Высокий спрос и нехватка газа являются одним из ключевых факторов высоких темпов инфляции во всем мире. С начала прошлого года в Европе рост цены на этот ресурс составил около 700%, в США показатели ниже, но тоже высокие. Это подталкивает европейскую и американскую экономики к затяжной рецессии. Правительства европейских стран предлагают вернуться к использованию менее экологичных ценных ископаемых, отодвигая «зеленую повестку» на второй план.

Отчасти такой ситуации способствует война России и Украины. Россия сокращает поставки по трубопроводу в Европу в ответ на заявления европейских политиков о желании отказаться от российского сырья. Из-за этого европейские страны спешат получить дефицитные грузы сжиженного природного газа из США и других стран в преддверии зимы в северном полушарии.