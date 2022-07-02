В Кремле ответили, собирается ли Путин в Донбасс

Российская журналистка Ксения Собчак сообщила, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков для ее канала "Осторожно Media" дал комментарий о планах президента Владимира Путина касательно поездок на юго-запад Украины.

По словам Собчак, Пескова спросили, собирается ли глава государства посещать "приграничные и подконтрольные российским войскам территории".

"Таких планов нет", - заявил Песков.

Также, как сообщается, он добавил, что встречи президента с военными или местным населением тоже не планируются.