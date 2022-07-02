Кямаледдин Гейдаров встретится с жителями Евлаха и Мингячевира

Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдин Гейдаров проведет прием граждан в городе Евлах, сообщает сайт МЧС.

Согласно сообщению, Кямаледдин Гейдаров 8 июля в 11:00 примет жителей Евлахского района и города Мингячевир в административном здании Аранского регионального центра МЧС в городе Евлах.

На приеме будут рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью МЧС. Граждане, пришедшие на прием, должны будут представить удостоверение личности.