Между Россией и Норвегией назревает спор о разделе Баренцева моря
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам разобраться с вопросом приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.
Депутат от КПРФ Михаил Матвеев напомнил на заседании нижней палаты парламента, что договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. «175 тысяч квадратных километров Баренцева моря мы уступили Норвегии», - сказал Матвеев, его цитирует пресс-служба Госдумы.
Договор был призван укреплять «взаимодействие арктических стран», отметил депутат. Однако сегодня, по словам Михаила Матвеева, Королевство Норвегия «препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы».
В ответ Вячеслав Володин указал, что в Госдуме присутствует глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. «Давайте попросим Леонида Эдуардовича разобраться в этом вопросе и затем проинформировать депутатов», - сказал Володин.
В конце июня Норвегия отклонила заявку на поставку 20 тонн товаров для российских поселений на Шпицбергене из-за санкций. В Совете Федерации заявляли, что подобное решение противоречит принципам гуманизма и нарушает права человека. Генеральный консул России на острове Шпицберген Сергей Гущин заявил, что продуктов питания на острове хватит до августа, однако наблюдаются проблемы с лекарствами и оборудованием.
На острове в городе Баренцбург располагаются шахты российской компании «Арктикуголь», на которой работают около 500 человек.