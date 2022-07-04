Между Россией и Норвегией назревает спор о разделе Баренцева моря

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по международным делам разобраться с вопросом приостановления договора между Россией и Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море.

Депутат от КПРФ Михаил Матвеев напомнил на заседании нижней палаты парламента, что договор был ратифицирован Госдумой в 2010 году. «175 тысяч квадратных километров Баренцева моря мы уступили Норвегии», - сказал Матвеев, его цитирует пресс-служба Госдумы.

Договор был призван укреплять «взаимодействие арктических стран», отметил депутат. Однако сегодня, по словам Михаила Матвеева, Королевство Норвегия «препятствует на Шпицберген, в наши поселения, направлять продовольственные грузы».