В Баку обсуждают, как спасти Каспий
В Баку начала работу международная конференция, организованная Министерством экологии и природных ресурсов при поддержке Программы развития ООН на тему «Колебания уровня Каспийского моря в контексте изменения климата, прогнозы и меры по адаптации».
Как сообщает корреспондент haqqin.az, в мероприятии принимают участие эксперты из прикаспийских и зарубежных стран, представители международных организаций. В видеоформате к участникам конференции обратился министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. Министр сообщил, что в настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем. Помимо антропогенных воздействий, таких как сокращение биоресурсов, загрязнение морской среды, проблемы природного происхождения - многолетнее понижение уровня моря из-за изменения климата приводят к деградации морских экосистем.
По словам Бабаева, колебания уровня Каспийского моря негативно сказываются на состоянии прибрежных зон и ряда сфер хозяйства, связанных с морем.
«На участке Каспийского моря, который принадлежит Азербайджану, проводятся регулярные экспедиции с целью оценки экологической обстановки, изучения биологических ресурсов и гидрологического состояния моря, определения возможного негативного воздействия на морскую среду. Мы готовы поделиться данными мониторинга, собранными в ходе этих экспедиций, со всеми заинтересованными сторонами. В то же время мы предлагаем планировать и осуществлять совместный мониторинг окружающей среды на Каспии. Здесь необходимо отметить важную роль Рамочной Конвенции о защите морской среды Каспийского моря, которая создает правовую основу для регионального сотрудничества, особенно для объединения усилий прикаспийских стран в решении экологических проблем», - сказал министр.
По словам академика Национальной академии наук Азербайджана Фахраддина Гадирова, согласно исследованиям, 100 лет назад уровень Каспийского моря был на 2 метра выше, чем сегодня. Начиная с 2005 года уровень Каспия ежегодно снижается на 10 см. «С 2005 года уровень снижается на 10 см в год. Если это изменение продолжится в течение 25-30 лет, то северо-восточную часть Каспия может постичь участь Аральского моря», - сказал академик.
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев сообщил, что в конце этого года в Баку состоится VI конференция сторон Рамочной Конвенции о защите морской среды Каспийского моря, а в октябре очередное, 6-е заседание Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря.
Вице-президент SOCAR Халик Мамедов отметил, что повышение солености воды в Каспийском море вызывает увеличение скорости коррозии технических и противопожарных водопроводов и оборудования, использующего морскую воду. В результате понижения уровня моря температура морской воды повышается. По этой причине наблюдается интенсификация испарения, что обуславливает длительную влажность в районах морской добычи и является одним из вредных факторов, негативно влияющих на здоровье работающих в море. Если уровень моря продолжит падать нынешними темпами, это может привести к значительным рискам и дополнительным финансовым затратам для SOCAR в части поддержания существующих технических возможностей.
Директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сказала haqqin.az, что уровень Каспийского моря изменился. «Самый низкий уровень Каспийского моря наблюдался в 1977 году. Этот уровень был на 80 сантиметров ниже нынешнего. Но проблема в том, что изменения в этот период совпадают с относительно стабильным периодом климата. Сейчас климат быстро меняется, темпы повышения температуры в последнее десятилетие увеличились. Последствия изменения климата наблюдаются во всем мире», - сказала Тагиева.
По ее словам, колебания уровня Каспийского моря являются фактором, влияющим на экономику всех прикаспийских стран. Поэтому все организации, работающие на Каспии, должны учитывать этот фактор.
Тагиева также рассказала об изменении климата. По ее словам, проведенные сравнительные анализы показывают, что в жаркий период года температура в Азербайджане повысилась. В холодные месяцы года повышение температуры в стране фиксируется во многих районах, за исключением Нахчывана. Площади с температурой ниже 0 градусов в большинстве зон уменьшаются. За последние 10 лет количество осадков в районах формирования основных горных рек уменьшилось в среднем на 8,7 процента. В целом количество осадков уменьшилось на 10 процентов за последние 30 лет. В горах Большого и Малого Кавказа наблюдается тенденция значительного уменьшения количества морозных и снежных дней. Это показатель сокращения запасов снега, питающих реки.
Умайра Тагиева также отметила, что увеличилось количество дней с максимальной температурой выше 35 градусов. Также увеличилось число сильных ветреных дней. Относительно увеличилась и максимальная высота волн в море. За последние 15 лет температура воды повысилась на 1,2 градуса. Объем воды, поступающей в страну из реки Куры, за последние 10 лет уменьшился на 27 процентов.