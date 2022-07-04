В Баку обсуждают, как спасти Каспий

Ульвия Худиева, собкор 15:43

В Баку начала работу международная конференция, организованная Министерством экологии и природных ресурсов при поддержке Программы развития ООН на тему «Колебания уровня Каспийского моря в контексте изменения климата, прогнозы и меры по адаптации». Как сообщает корреспондент haqqin.az, в мероприятии принимают участие эксперты из прикаспийских и зарубежных стран, представители международных организаций. В видеоформате к участникам конференции обратился министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев. Министр сообщил, что в настоящее время Каспийский регион сталкивается с рядом трудностей, связанных с негативным влиянием нерешенных экологических проблем. Помимо антропогенных воздействий, таких как сокращение биоресурсов, загрязнение морской среды, проблемы природного происхождения - многолетнее понижение уровня моря из-за изменения климата приводят к деградации морских экосистем.

По словам Бабаева, колебания уровня Каспийского моря негативно сказываются на состоянии прибрежных зон и ряда сфер хозяйства, связанных с морем. «На участке Каспийского моря, который принадлежит Азербайджану, проводятся регулярные экспедиции с целью оценки экологической обстановки, изучения биологических ресурсов и гидрологического состояния моря, определения возможного негативного воздействия на морскую среду. Мы готовы поделиться данными мониторинга, собранными в ходе этих экспедиций, со всеми заинтересованными сторонами. В то же время мы предлагаем планировать и осуществлять совместный мониторинг окружающей среды на Каспии. Здесь необходимо отметить важную роль Рамочной Конвенции о защите морской среды Каспийского моря, которая создает правовую основу для регионального сотрудничества, особенно для объединения усилий прикаспийских стран в решении экологических проблем», - сказал министр. По словам академика Национальной академии наук Азербайджана Фахраддина Гадирова, согласно исследованиям, 100 лет назад уровень Каспийского моря был на 2 метра выше, чем сегодня. Начиная с 2005 года уровень Каспия ежегодно снижается на 10 см. «С 2005 года уровень снижается на 10 см в год. Если это изменение продолжится в течение 25-30 лет, то северо-восточную часть Каспия может постичь участь Аральского моря», - сказал академик. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев сообщил, что в конце этого года в Баку состоится VI конференция сторон Рамочной Конвенции о защите морской среды Каспийского моря, а в октябре очередное, 6-е заседание Координационного комитета по гидрометеорологии Каспийского моря.

Вице-президент SOCAR Халик Мамедов отметил, что повышение солености воды в Каспийском море вызывает увеличение скорости коррозии технических и противопожарных водопроводов и оборудования, использующего морскую воду. В результате понижения уровня моря температура морской воды повышается. По этой причине наблюдается интенсификация испарения, что обуславливает длительную влажность в районах морской добычи и является одним из вредных факторов, негативно влияющих на здоровье работающих в море. Если уровень моря продолжит падать нынешними темпами, это может привести к значительным рискам и дополнительным финансовым затратам для SOCAR в части поддержания существующих технических возможностей. Директор Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева сказала haqqin.az, что уровень Каспийского моря изменился. «Самый низкий уровень Каспийского моря наблюдался в 1977 году. Этот уровень был на 80 сантиметров ниже нынешнего. Но проблема в том, что изменения в этот период совпадают с относительно стабильным периодом климата. Сейчас климат быстро меняется, темпы повышения температуры в последнее десятилетие увеличились. Последствия изменения климата наблюдаются во всем мире», - сказала Тагиева. По ее словам, колебания уровня Каспийского моря являются фактором, влияющим на экономику всех прикаспийских стран. Поэтому все организации, работающие на Каспии, должны учитывать этот фактор.