Мужчина с топором угрожает зарубить геев в бакинском метро видео
В бакинском метро неизвестный мужчина с топором угрожает расправой представителям сексуальных меньшинств. Соответствующий ролик сегодня был распространен в азербайджанском сегменте соцсетей.
На видео мужчина клянется, что зарубит любого женоподобного мужчину, которого встретит на своем пути. Для убедительности он демонстрирует завернутый в пакет топор.
«Клянусь создателем. Зарублю любого, кто выщипывает брови и ведет себя в Баку как женщина», - угрожает преступник.
Как заявил haqqin.az глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, в полиции уже в курсе распространившегося видеоролика. Уже начато соответствующее расследование, по итогам которого будет проинформирована общественность.