В бакинском метро неизвестный мужчина с топором угрожает расправой представителям сексуальных меньшинств. Соответствующий ролик сегодня был распространен в азербайджанском сегменте соцсетей.

На видео мужчина клянется, что зарубит любого женоподобного мужчину, которого встретит на своем пути. Для убедительности он демонстрирует завернутый в пакет топор.

«Клянусь создателем. Зарублю любого, кто выщипывает брови и ведет себя в Баку как женщина», - угрожает преступник.

Как заявил haqqin.az глава пресс-службы МВД Эхсан Захидов, в полиции уже в курсе распространившегося видеоролика. Уже начато соответствующее расследование, по итогам которого будет проинформирована общественность.