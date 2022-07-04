США объявили награду за информацию о контрабанде оружия на Ближнем Востоке

Базирующийся на Ближнем Востоке 5-й флот ВМС США начнет награждать за информацию о незаконной торговле оружием, наркотиками и другими товарами в регионе, сообщает TRT World со ссылкой на официальные источники.

Эта инициатива поможет морякам флота Соединенных Штатов перехватывать и конфисковывать незаконные грузы в ближневосточных водах.

Центральное командование ВМС США (NAVCENT) заявило, что вознаграждение может быть денежным и достигать $100 000. Также награда может быть в виде предметов, таких как лодки, транспортные средства или продукты питания, оборудование.

Отмечается, что реализация подобной инициативы может усложнить поставки иранского оружия союзникам Тегерана в Йемене, Сирии и Ливане.