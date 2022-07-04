Азербайджанские гимнасты и каратисты едут на Всемирные игры в США

Азербайджанские спортсмены выступят на 11-х по счету Всемирных играх, которые пройдут в американском городе Бирмингем с 7 по 17 июля. Наша страна будет представлена в соревнованиях по каратэ, художественной гимнастике, спортивной аэробике и кикбоксингу.

В соревнованиях по каратэ под руководством президента Национальной федерации Яшара Баширова и главных тренеров Гурбана Тагиева (мужчины, кумитэ), Дениса Морозова (женщины, кумитэ) и Вахида Айвазова (ката) выступят Асиман Гурбанлы (свыше 84 кг), Ирина Зарецкая (68 кг) и Роман Гейдаров (ката). Соревнования по каратэ пройдут 8-9 июля.

В турнире по художественной гимнастике Азербайджан представит Зохра Агамирова. В спортивной аэробике наша страна делегирует команду по аэродэнсу (Айхан Ахмедли, Рауф Гаджиев, Нигяр Мир Джалаллы, Назрин Мустафаева, Медина Мустафаева, Сенан Махмудлу, Хадиджа Гулиева, Владимир Долматов) и групповую команду (Владимир Долматов, Медина Мустафаева, Хадиджа Гулиева, Имран Имранов и Хошгедем Гулиева). Гимнастки и мастера аэробики выступят 12-13 июля.

Также в США отправится кикбоксер Бахрам Раджабзаде, который выступит в весовой категории свыше 91 кг. Соревнования по кикбоксингу состоятся 13-14 июля.

Всего в Бирмингеме будут разыграны медали в 30 видах спорта. Планируется участие спортсменов из 105 стран.

Всемирные игры проводятся с 1981 года. Первые соревнования прошли в Санта-Кларе (США). В последующие годы Игры принимали Лондон (Великобритания), Карлсруэ (Германия), Гаага (Нидерланды), Лахти (Финляндия), Акита (Япония), Дуйсбург (Германия), Гаосюн (Тайвань), Кали (Колумбия) и Вроцлав (Польша).

Соревнования обычно проводятся каждые четыре года – на следующий год после летней Олимпиады. Изначально Всемирные игры задумывались как выставка для видов спорта, не входящих в олимпийскую программу. Однако в США будут и некоторые олимпийские виды. К примеру, та же художественная гимнастика.