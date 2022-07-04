Финляндия арестовала сотни российских грузовых вагонов
Финляндия арестовала почти тысячу грузовых вагонов, которые принадлежат российским компаниям, сообщает Reuters.
После введения Европейским союзом санкций на Российскую Федерацию Финляндия приняла меры по сокращению железнодорожного сообщения с Россией.
Согласно данным финского государственного железнодорожного оператора VR и письму от РЖД, судебные приставы арестовали 865 железнодорожных вагонов, принадлежащих компаниям или лицам, попавшим под санкции ЕС после того, как Россия начала войну против Украины.