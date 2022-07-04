Израиль угрожает ударом «Хезболле»

«Ливанское правительство «должно обуздать «Хезболлу», иначе Израиль будет вынужден это сделать». С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Яир Лапид, направляясь во Францию с первым официальным визитом в качестве главы правительства.

Новоиспеченный премьер отметил, что Израиль не согласится на атаки на его суверенитет, «и любой, кто делает это, должен знать, что он подвергает себя ненужному риску для своего благополучия».

«Правительство Ливана должно гарантировать, что «Хезболла» не будет препятствовать завершению демаркации морской границы между Израилем и Ливаном», - сказал Лапид и подчеркнул, что обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном «стабильность и безопасность Ливана».