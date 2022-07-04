Kontakt обрадовал детей из отдаленных горных сел Ленкоранского района фото; видео
Успешно завершился социальный проект «1 игрушка, 1 радость», запущенный в прошлом месяце сетью магазинов Kontakt накануне Международного дня защиты детей. В рамках проекта в магазинах Kontakt Home с помощью посетителей и сотрудников было собрано более 300 игрушек.
Все игрушки, как новые, так и бывшие в употреблении, были отсортированы в соответствии с их пригодностью и полностью продезинфицированы. И только после этого они были подарены более 150 детям, проживающим в отдаленных горных селах Дирьян, Гегиран, Джиди, Молоджа, Хафтарион, Татоба.
Социальную акцию, в которой приняли участие представители сети магазинов «Kontakt», оценили как дети, так и их родители.
«На сегодняшнем мероприятии мы подарили детишкам игрушки, а они подарили нам свои улыбки. Мы хорошо провели время вместе. Выражаем огромную благодарность тем, кто внес свой вклад в проект «1 игрушка, 1 радость», особенно всем, кто принес свои игрушки для этого проекта. С их помощью мы доставили радость в отдаленные горные села», - сказала Вафа Рустамова, руководитель отдела по связям с общественностью сети магазинов «Kontakt».
Полный положительных эмоций видеоотчет о поездке в Ленкорань можно посмотреть здесь.
Следует отметить, что сеть, придерживающаяся слогана «Kontakt – Радует», регулярно реализует социальные проекты, создающие позитивные ценности в разных регионах Азербайджана.