Успешно завершился социальный проект «1 игрушка, 1 радость», запущенный в прошлом месяце сетью магазинов Kontakt накануне Международного дня защиты детей. В рамках проекта в магазинах Kontakt Home с помощью посетителей и сотрудников было собрано более 300 игрушек.

Все игрушки, как новые, так и бывшие в употреблении, были отсортированы в соответствии с их пригодностью и полностью продезинфицированы. И только после этого они были подарены более 150 детям, проживающим в отдаленных горных селах Дирьян, Гегиран, Джиди, Молоджа, Хафтарион, Татоба.

Социальную акцию, в которой приняли участие представители сети магазинов «Kontakt», оценили как дети, так и их родители.