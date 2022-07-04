Экспорт норвежского газа может сократиться из-за забастовки

Забастовка сотрудников нефтегазовой индустрии Норвегии может привести к сокращению в два раза экспорта газа и ежедневным убыткам отрасли в размере 1,82 млрд норвежских крон ($182,6 млн), сообщает телекомпания NRK.

Как отмечает телекомпания, запланированная на субботу эскалация забастовки может привести к снижению ежесуточной добычи нефти на 341 тыс. бнэ (баррелей нефтяного эквивалента) и потере экспорта газа на более 1,1 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки, что соответствует 56% норвежского экспорта голубого топлива.

Как ранее отметил гендиректор компании Norwegian Oil and Gas Хильдегунн Блиндхейм, Норвегия покрывает четверть энергопотребления Европы, и Европа полностью зависит от страны в то время, когда сокращение поставок из России привело к очень жесткому рынку природного газа.