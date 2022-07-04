Российский топ-менеджер погиб при странных обстоятельствах

В Выборгском районе Ленинградской области выясняются обстоятельства смерти бизнесмена Юрия Воронова - гендиректора транспортно-логистической компании «Астра-Шиппинг», которая является подрядчиком госкорпорации «Газпром».

Экстренные службы вызвали накануне около часа дня, сообщает 5 июля издание 47news. Сотрудники полиции нашли в бассейне мертвого мужчину, а рядом пистолет Grand Power. На дне бассейна валялись несколько стреляных гильз. Супруга бизнесмена, чья фирма специализировалась в том числе на подрядах «Газпрома» в Арктике, рассказала полиции, что мужчина около двух недель злоупотреблял спиртным, а 1 июля уехал за город. Женщина уточнила, что пить муж начал якобы из-за того, что потерял большие деньги из-за разлада с контрагентами и партнерами.

По информации газеты «Московский комсомолец», полученной от судмедэкспертов, в мужчину выстрелили в упор. Смерть наступила в промежутке от полуночи до пяти утра 4 июля. В настоящий момент полиция выясняет, на кого было оформлено оружие.