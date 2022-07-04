Израильский генерал написал об уроках второй карабахской и украинской войн наш обзор
Бригадный генерал Цвика Хаймович, командовавший войсками ПВО ЦАХАЛа в период с 2015 по 2018 годы, пишет, что 44-дневная карабахская война и продолжающаяся война в Украине вновь доказали, насколько важно защищать от авиаударов войска и объекты критической инфраструктуры.
В статье, опубликованной в престижном американском журнале The National Interest, генерал Хаймович, являющийся в настоящее время экспертом института MirYam, утверждает, что европейские страны, извлекшие уроки из войны в Украине, готовятся вложить миллиарды долларов в создание современных систем ПВО.
Германия, принявшая решение инвестировать в бундесвер 100 миллиардов (!) евро, приобретет, в частности, израильскую систему противоракетной обороны Arrow. Это стало возможным после того, как сделка была одобрена США, принимавшими участие в ее разработке.
Нидерланды недавно утвердили новый оборонный бюджет в размере 5 миллиардов евро, большая часть которого пойдет на усиление системы противовоздушной обороны. В целом же, НАТО работает над созданием новых компонентов обнаружения и оборонительных средств для отражения российской агрессии.
По словам израильского генерала, мир, наконец-то, стал осознавать реальность новых угроз с воздуха, которые меняют характер ведения войны. И в этом плане война в Украине - не первый тревожный сигнал. Еще раньше, осенью 2020 года, война между Азербайджаном и Арменией наглядно продемонстрировала значение средств ПВО для достижения окончательной победы.
Автор публикации в The National Interest добавляет, что война в Украине взбудоражила европейские страны, которые раньше не воспринимали всерьез угрозы со стороны России, считая себя застрахованными от военной агрессии.
Генерал Хаймович пишет, что тактика ведения войны Россией в Украине лишний раз доказывает важность построения многобатарейных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). По его словам, одной из главных причин потери Украиной новых территорий стало отсутствие систем ПВО для защиты критически важной военной и гражданской инфраструктур.
«Хотя подход России к войне не новый, - отмечает израильский генерал, - и ее доктрина десятилетиями базировалась на бомбардировках, истощении и подрыве боевого духа, как это было в Сирии, Чечне и Украине, новым является то, что российско-украинская война проходит в значительной степени в воздухе. Несмотря на заявления об обратном, русские не участвуют в наземных маневрах в Украине. Вместо этого они в административном порядке перемещают колонны на десятки и сотни километров к месту назначения. Здесь нет столкновений бронетехники или классического маневрирования, скорее движение сухопутных войск нацелено на занятие и подчинение себе территории противника».
Вместе с тем Хаймович обращает внимание специалистов на новые факторы ведения войны - беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, крылатые ракеты и новые типы снарядов класса «земля-земля», которые представляют чрезвычайно важный аспект военных действий.
Бывший командующий ПВО Израиля убежден: когда Россия обстреливает крылатыми ракетами украинские города, расположенные в 300 километрах от ее территории, сама концепция военного фронта теряет всякий смысл.
«Теперь главный фронт - это города, - считает Хаймович. - Мишенью стали государственные активы, правительственные здания и стратегические гражданские объекты. С точки зрения российского командования, ключевыми целями являются электростанции, вокзалы, перекрестки дорог и аэропорты. Они понимают, что уничтожение этих объектов подрывает способность Украины стабильно функционировать. Таким образом, изменились классические цели войны. Сегодня это уже, в основном, не бронетанковые соединения или военные базы противника, а украинский тыл».
Хаймович считает, что украинцы к этому готовы не были. Командование ВСУ полагалось на старые, ограниченные средства ПВО российского производства. Что же касается необходимости защищать центры городов и обеспечивать средствами ПВО прикрытие таких важных объектов, как аэропорты, то она не была осознана вовремя.
«Зато горький опыт Украины учли в других европейских странах, и те сейчас пытаются построить новую систему ПВО», - резюмирует израильский генерал.
При этом Хаймович отмечает, что русские также пренебрегли центральной ролью ПВО для своих сухопутных войск. Растянутые на десятки километров российские конвои оказались крайне уязвимыми перед украинскими БПЛА.
«Если бы Украина получила больше беспилотников, она могла бы нанести куда более значительный урон российским силам, а также остановить их на востоке, - считает Цвика Хаймович. - Дополнительным уроком российско-украинской войны является необходимость разработки региональных сенсоров для оптимизации раннего оповещения и помощи странам в быстром противодействии угрозам с воздуха».
Далее бывший командующий израильскими ПВО пишет о необходимости координации сил противовоздушной обороны стран ЕС и НАТО. Чтобы, к примеру, у страны в Восточной Европе, зафиксировавшей пуск баллистической ракеты с территории России, была возможность заблаговременно предупредить об этом, к примеру, ПВО Великобритании.
«Точно так же, - подчеркивает Хаймович, - Израиль и суннитские арабские страны Персидского залива могли бы создать аналогичную систему с передовыми датчиками против иранских угроз, которые могли бы вовремя обнаруживать запуски крылатых ракет и БПЛА».
Израильский генерал подчеркивает, что любая интегрированная сеть ПВО должна иметь усовершенствованную совместную сеть управления и контроля для создания полной картины неба. Такая система подскажет пользователям, какая именно угроза приближается, где она находится и где дислоцируется противник, который ее запустил.
«К сожалению, украинцы не смогли сделать это до начала войны, - пишет в своей статье генерал Хаймович. - В настоящее время НАТО стремится создать такую систему командования и управления для получения целостной картины неба, обеспечивающей всесторонний охват. Словом, Европе и умеренным государствам Ближнего Востока предстоит еще пройти долгий путь, чтобы успешно создать такую систему».