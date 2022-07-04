Отдел информации 16:40

Бригадный генерал Цвика Хаймович, командовавший войсками ПВО ЦАХАЛа в период с 2015 по 2018 годы, пишет, что 44-дневная карабахская война и продолжающаяся война в Украине вновь доказали, насколько важно защищать от авиаударов войска и объекты критической инфраструктуры. В статье, опубликованной в престижном американском журнале The National Interest, генерал Хаймович, являющийся в настоящее время экспертом института MirYam, утверждает, что европейские страны, извлекшие уроки из войны в Украине, готовятся вложить миллиарды долларов в создание современных систем ПВО.

Германия, принявшая решение инвестировать в бундесвер 100 миллиардов (!) евро, приобретет, в частности, израильскую систему противоракетной обороны Arrow. Это стало возможным после того, как сделка была одобрена США, принимавшими участие в ее разработке. Нидерланды недавно утвердили новый оборонный бюджет в размере 5 миллиардов евро, большая часть которого пойдет на усиление системы противовоздушной обороны. В целом же, НАТО работает над созданием новых компонентов обнаружения и оборонительных средств для отражения российской агрессии. По словам израильского генерала, мир, наконец-то, стал осознавать реальность новых угроз с воздуха, которые меняют характер ведения войны. И в этом плане война в Украине - не первый тревожный сигнал. Еще раньше, осенью 2020 года, война между Азербайджаном и Арменией наглядно продемонстрировала значение средств ПВО для достижения окончательной победы. Автор публикации в The National Interest добавляет, что война в Украине взбудоражила европейские страны, которые раньше не воспринимали всерьез угрозы со стороны России, считая себя застрахованными от военной агрессии. Генерал Хаймович пишет, что тактика ведения войны Россией в Украине лишний раз доказывает важность построения многобатарейных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). По его словам, одной из главных причин потери Украиной новых территорий стало отсутствие систем ПВО для защиты критически важной военной и гражданской инфраструктур.

«Хотя подход России к войне не новый, - отмечает израильский генерал, - и ее доктрина десятилетиями базировалась на бомбардировках, истощении и подрыве боевого духа, как это было в Сирии, Чечне и Украине, новым является то, что российско-украинская война проходит в значительной степени в воздухе. Несмотря на заявления об обратном, русские не участвуют в наземных маневрах в Украине. Вместо этого они в административном порядке перемещают колонны на десятки и сотни километров к месту назначения. Здесь нет столкновений бронетехники или классического маневрирования, скорее движение сухопутных войск нацелено на занятие и подчинение себе территории противника». Вместе с тем Хаймович обращает внимание специалистов на новые факторы ведения войны - беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры, крылатые ракеты и новые типы снарядов класса «земля-земля», которые представляют чрезвычайно важный аспект военных действий. Бывший командующий ПВО Израиля убежден: когда Россия обстреливает крылатыми ракетами украинские города, расположенные в 300 километрах от ее территории, сама концепция военного фронта теряет всякий смысл. «Теперь главный фронт - это города, - считает Хаймович. - Мишенью стали государственные активы, правительственные здания и стратегические гражданские объекты. С точки зрения российского командования, ключевыми целями являются электростанции, вокзалы, перекрестки дорог и аэропорты. Они понимают, что уничтожение этих объектов подрывает способность Украины стабильно функционировать. Таким образом, изменились классические цели войны. Сегодня это уже, в основном, не бронетанковые соединения или военные базы противника, а украинский тыл». Хаймович считает, что украинцы к этому готовы не были. Командование ВСУ полагалось на старые, ограниченные средства ПВО российского производства. Что же касается необходимости защищать центры городов и обеспечивать средствами ПВО прикрытие таких важных объектов, как аэропорты, то она не была осознана вовремя.