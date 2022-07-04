Арестованного в Греции «мафиози из Азербайджана» освободили, но…

Власти Греции освободили 52-летнего Дуди Ашкенази после того, как признали, что он был арестован в результате ошибки. Об этом пишет издание «Аруц Шева».

Ашкенази был освобожден из тюрьмы, но на основании решения греческого суда ему не разрешается покидать Грецию до тех пор, пока власти не закроют против него дело.

Напомним, что Ашкенази арестовали, когда он прибыл на остров Кос в Греции. Его обвинили в причастности к контрабанде наркотиков. Он заявил о своей невиновности, а Министерство иностранных дел Израиля поддержало его заявление о том, что арест был основан на ошибке, допущенной при передаче уведомления о розыске Интерполом.