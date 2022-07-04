Арестованного в Греции «мафиози из Азербайджана» освободили, но…
Власти Греции освободили 52-летнего Дуди Ашкенази после того, как признали, что он был арестован в результате ошибки. Об этом пишет издание «Аруц Шева».
Ашкенази был освобожден из тюрьмы, но на основании решения греческого суда ему не разрешается покидать Грецию до тех пор, пока власти не закроют против него дело.
Напомним, что Ашкенази арестовали, когда он прибыл на остров Кос в Греции. Его обвинили в причастности к контрабанде наркотиков. Он заявил о своей невиновности, а Министерство иностранных дел Израиля поддержало его заявление о том, что арест был основан на ошибке, допущенной при передаче уведомления о розыске Интерполом.
В международный розыск Дуди Ашкенази объявили власти Перу. Они сообщили, что в розыске этот человек находится с 2007 года по обвинению в контрабанде наркотиков. Правоохранительные органы южноамериканской страны считают, что Ашкенази, имеющий азербайджанское и израильское гражданство – давно разыскиваемый мафиози по кличке «Эль-Док», имя которого связывают с резонансным делом 2012 года о контрабанде наркотиков в Москву. В частности, его обвиняют в отправке в Москву нескольких партий чистого кокаина общим весом 4.220 кг.
Как заявили адвокаты, речь идет об элементарной ошибке в распознавании лиц - из-за некачественной фотографии правоохранительные органы Греции арестовали не того человека. Сам Ашкенази полагает, что его личные данные были украдены представителями криминального сообщества.