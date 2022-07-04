Поставки российской нефти в Индию и Китай сокращаются

Морские перевозки российской нефти в Азию снижаются, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что хотя в первые дни июля произошло некоторое увеличение поставок, их общий объем продолжает сокращаться. Это происходит несмотря на то, что в последнее время стали активнее использоваться маршруты по Черному морю, что уменьшает расстояние до индийских портов.

Согласно информации агентства, средний недельный объем перевозок российской нефти в Китай и Индию снизился на 15% по сравнению с концом мая. Ежедневный объем перевозок вернулся к показателям апреля - 3,67 млн баррелей.

Издание пояснило, что такая ситуация складывается на фоне продолжающихся в G7 дискуссий о введении ограничений на экспорт российской нефти. Правда, по мнению агентства, пока неясно, как такое ограничение будет осуществляться и как на него могут отреагировать российские власти.