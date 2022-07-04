Глава европейской дипломатии: Путину придется выбирать между «пушками» и «маслом»
Санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, уже оказывают влияние на российскую экономику, их эффект будет возрастать в будущем. Так считает глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом пишет «Радио Свобода».
По его словам, не стоит надеяться на то, что санкции изменят стратегические расчеты президента РФ Владимира Путина уже в ближайшее время, поскольку он руководствуется, в первую очередь, не экономическими соображениями. Однако со временем, уверен Боррель, российскому руководству придется выбирать между «пушками» и «маслом», то есть продолжением войны и поддержанием уровня жизни людей.
Боррель напомнил, что ЕС освобождается от зависимости от российских энергоресурсов. Боррель также отмечает, что санкции ограничивают и военные возможности России, в частности, по производству высокоточного оружия. «Чтобы поддерживать воздушное сообщение, России придется вывести из обращения большую часть своих самолетов, чтобы использовать запасные части, необходимые для того, чтобы позволить другим летать. К этому добавляется также потеря доступа к финансовым рынкам, отключение от крупных глобальных исследовательских сетей и массовая утечка мозгов», - перечисляет последствия Боррель. Он отмечает, что Китай не стремится помогать Москве обходить санкции.
Боррель также отметил, что санкции «ни в какой форме не направлены против экспорта российской пшеницы или удобрений», а в проблемах с экспортом украинского зерна обвинил Россию. По словам главы европейской дипломатии, разрешить мировой энергетический и продовольственный кризис можно, только завершив войну, причем не на российских условиях.