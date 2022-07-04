Глава европейской дипломатии: Путину придется выбирать между «пушками» и «маслом»

Санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину, уже оказывают влияние на российскую экономику, их эффект будет возрастать в будущем. Так считает глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель. Об этом пишет «Радио Свобода».

По его словам, не стоит надеяться на то, что санкции изменят стратегические расчеты президента РФ Владимира Путина уже в ближайшее время, поскольку он руководствуется, в первую очередь, не экономическими соображениями. Однако со временем, уверен Боррель, российскому руководству придется выбирать между «пушками» и «маслом», то есть продолжением войны и поддержанием уровня жизни людей.