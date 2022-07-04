Суд разрешил Пашиняну не извиняться

Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции, согласно которому премьер-министр Никол Пашинян должен извиниться перед экс-председателем Конституционного суда Грайром Товмасяном, передает «Армения сегодня».

Ранее суд первой инстанции принял решение о частичном удовлетворении иска Грайра Товмасяна против Никола Пашиняна. Суд обязал главу армянского правительства принести публичные извинения перед Товмасяном, отклонив вместе с тем требование Товмасяна о выплате денежной компенсации. После этого Пашинян и адвокат Грайра Товмасяна обратились в Апелляционный суд. Премьер-министр потребовал отменить решение суда первой инстанции, Товмасян, в свою очередь, потребовал удовлетворения своего иска по части выплаты денежной компенсации.

В январе 2020 года Пашинян заявил, что Грайр Товмасян, занимавший тогда должность председателя Конституционного суда, всячески предлагал ему свои услуги, в частности, чтобы втереться в доверие, подарил ему свою ручку.