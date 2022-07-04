В России вооруженные мужчины напали на воинскую часть близ границы с Украиной

Трое вооруженных мужчин рано утром во вторник, 5 июля, совершили нападение на воинскую часть поблизости от границы с Украиной, сообщает Telegram-канал Mash.

«По нашей информации, все случилось примерно в 4:15 утра. Двое были одеты в темно-красную одежду, один - в черную. Все в масках и вооружены. Скрылись в неизвестном направлении. Один из них ранен ответным огнем», - указано в сообщении.

Канал опубликовал ориентировку МВД на нападавших, в ней указано, что нападению подверглась в/ч №12721, расположенная в Клинцах Брянской области - город находится поблизости от границы с Украиной. В в/ч №12721 располагается заново сформированный в 2016 году 488-й мотострелковый Симферопольский Краснознаменный, ордена Суворова полк. По данным Mash, он укомплектован военнослужащими контрактной службы.