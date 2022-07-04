Великобритания передаст Украине самоходные артиллерийские установки

Киев в ближайшее время получит от Лондона 10 самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы, говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Согласно данным, он сообщил об этом во вторник по телефону президенту Украины Владимиру Зеленскому. "Премьер-министр предоставил ему последнюю информацию о британской военной технике, в том числе о 10 самоходных артиллерийских системах и барражирующих боеприпасах, которые поступят в страну в ближайшие дни и недели", - говорится в документе.