Масштабная спецоперация Европола

В ходе совместной операции, проведенной 22 странами, полиция по всей Европе арестовала 130 человек, подозреваемых в торговле людьми, пишет Reuters со ссылкой на Европол.

Полицейская служба Европейского союза сообщила, что операция по задержанию предполагаемых торговцев людьми проводилась целую неделю. За время операции, координируемой Агентством безопасности внешних границ Евросоюза Frontex, были проверены почти миллион человек и около двухсот тысяч транспортных средств на морских, сухопутных и воздушных путях Европы. Было задействовано больше двадцати двух тысяч сотрудников.

По итогу операции арестованы 130 человек, которых Европол подозревает в организации торговли людьми, а также обнаружены сто предполагаемых жертв их преступлений, среди которых есть и несовершеннолетние.