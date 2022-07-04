Сегодня в Познани в 22:00 по бакинскому времени начнется матч 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов между сильнейшим клубом Польши «Лехом» и чемпионом Азербайджана « Карабах ом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Испании во главе с Хосе Луисом Мануэрой.

«Карабах» готовился к матчам с «Лехом» в Австрии, откуда и отправился в Познань. Команда Гурбана Гурбанова провела на сборах три контрольные игры. В первой встрече был разгромлен румынский «Ботошани» (4:0), а в двух следующих матчах, проведенных в один день, агдамцы сыграли вничью с немецким «Хольштайн Килем» (2:2) и еще одним румынским клубом «Университатя Крайовой» (1:1).

Этим летом «Карабах» усилился пока одним футболистом – черногорским полузащитником Марко Янковичем из тель-авивского «Хапоэля».

Интересно, что жребий трижды сводил «Карабах» с польскими клубами, и во всех трех случаях наша команда проходила поляков. Причем, агдамцы не проиграли ни одного матча.

Впрочем, и у «Леха» прекрасная статистика игр против азербайджанских команд: четыре противостояния и четыре победы по сумме двух встреч. Но против «Карабаха» «Лех» пока не играл.

Ответная игра состоится 12 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Победитель этой пары во 2-м раунде сыграет со швейцарским «Цюрихом».