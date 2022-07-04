Лидер карабахских сепаратистов: «Рухнула система связи в Карабахе»
«После войны «ВиваСелл МТС» (оператор сотовой связи в Армении, являющийся дочерней компанией российской МТС) работала без лицензии на территории Карабаха, где временно расположены российские миротворцы, но мы предлагали этим и всем другим желающим компаниям получить легальные разрешения и работать тут». Об этом заявил лидер карабахских сепаратистов Араик Арутюнян.
По его словам, из-за отсутствия лицензии в последнее время территории Азербайджана с преимущественно армянским населением превратились в центр нелегальных онлайн-ставок.
«Из-за отсутствия лицензии ежемесячно через онлайн-букмекерские конторы утекают миллионы денег», - сказал он.
Как отметил глава сепаратистов, недавно восстановить связь на этих территориях захотел анонимный предприниматель, «который не может раскрыть свое имя из-за возможных международных санкций из-за незаконной деятельности на территории Азербайджана».
«Система связи в Карабахе рухнула в первый же день войны. Мы не говорили «ВиваСелл МТС» уйти с рынка, наоборот, мы ожидали, что они предложат сотрудничество, но сменились и руководители этой компании», - сказал Арутюнян.