Из-за безответственности Будагова рухнул дом в Батуми
Суд в Грузии признал виновными задержанных по делу о трагедии 8 октября 2021 года, когда при обрушении жилого дома в Батуми погибли девять человек, в том числе и двое несовершеннолетних.
На скамье подсудимых оказались 47-летний владелец квартиры на первом этаже азербайджанец Заур Будагов, а также двое рабочих, нанятых им — Гусейн и Георгий Сурманидзе. По решению Батумского городского суда, первый приговорен к четырем годам тюрьмы, а двое других – к трем годам каждый.
Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности». Утверждается, что по поручению Будагова двое рабочих снесли как ненесущие, так и несущие стены.
Гусейн и Георгий Сурманидзе осуждены по статье «повреждение или уничтожение вещи путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, повлекшее по неосторожности причинение смерти человека или иные тяжкие последствия». Будагову же вменяется «нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия».
Напомним, что подъезд 5-этажного жилого дома в городе Батуми полностью обрушился утром 8 октября. 11 октября премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили объявил из-за трагедии траур.