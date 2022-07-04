Из-за безответственности Будагова рухнул дом в Батуми

Суд в Грузии признал виновными задержанных по делу о трагедии 8 октября 2021 года, когда при обрушении жилого дома в Батуми погибли девять человек, в том числе и двое несовершеннолетних.

На скамье подсудимых оказались 47-летний владелец квартиры на первом этаже азербайджанец Заур Будагов, а также двое рабочих, нанятых им — Гусейн и Георгий Сурманидзе. По решению Батумского городского суда, первый приговорен к четырем годам тюрьмы, а двое других – к трем годам каждый.

Следствие пришло к выводу, что причиной трагедии стали ремонтно-строительные работы, проводимые «с грубым нарушением правил безопасности». Утверждается, что по поручению Будагова двое рабочих снесли как ненесущие, так и несущие стены.