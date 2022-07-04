Генсек ОПЕК заявил об угрозе над нефтегазовой отраслью

Нефтегазовая отрасль находится под угрозой из-за многолетнего недофинансирования, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, пишет Reuters.

По его словам, сейчас, когда идет война между Россией и Украиной, мир столкнулся с дефицитом нефти и газа. Дефицит может быть уменьшен, если с Ирана и Венесуэлы будут сняты санкции, касающиеся нефте- и газодобычи.

«Мы могли бы высвободить ресурсы и укрепить мощности, если бы нефти, добываемой в Исламской Республике Иран и Венесуэле, разрешили вернуться на рынок», — заявил Баркиндо на энергетической конференции в столице Нигерии.