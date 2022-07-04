Если Киев не переломит ситуацию в войне до осени, то Запад начнет сворачивать помощь, пишет The Telegraph, ссылаясь на собственные источники, осведомленные по данному вопросу.

Так, издание отмечает, что коллективный Запад постепенно приходит к мнению о бессмысленности поддержки Украины.

Это мнение подтверждается еще и тем, что Киев испытывает трудности с восполнением потерь личного состава, а без людей поставки оружия не помогут.

Командование ВСУ сейчас перебрасывает в Донбасс неподготовленных "тероборонцев" с Западной Украины, а на передовой в Донбассе ротация не проводилась месяцами, пишет издание.