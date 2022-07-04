Экс-модель Playboy узнала, что муж в Баку зарабатывает 80 тысяч манатов и требует алименты
Отношения между главным тренером «Нефтчи» Лауренциу Регекампф и его экс-женой, знаменитой моделью Playboy Анамарией Продан стали вновь темой обсуждения в СМИ после назначения румынского тренера в бакинский клуб.
Недавно Анамария Продан заявила, что их отношения с бывшим мужем довольно-таки близкие.
«Мы очень часто разговариваем с Лауренциу, но наш сын не хочет видеть своего отца и общаться с ним из-за того, что тот оставил нас и завел другую семью», - цитирует Продан издание Digispor.
Несмотря на то, что развод официально еще не оформлен, румынский суд уже принял решение по поводу алиментов.
СМИ утверждают, что зарплата известного тренера составляет 40 тысяч евро в месяц. Если это найдет свое подтверждение, Регекампф будет обязан выплачивать ежемесячно своей бывшей жене 12 тысяч евро.
«Мальчик все знает, он страдает. И мы ничего не можем с этим поделать. Мне очень жаль, что я рассказала всю правду ему. Мы общаемся с Лауренциу очень часто, я рассказываю ему о проблемах. Но никто не может ребенка заставить общаться с отцом», - сказала в интервью Анамария.
Напомним, что Анамария Продан является футбольным агентом и экс-женой главного тренера бакинского «Нефтчи» Лауренциу Регекампфа. Она стала известна благодаря своей карьере в журнале Playboy.