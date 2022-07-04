Отношения между главным тренером «Нефтчи» Лауренциу Регекампф и его экс-женой, знаменитой моделью Playboy Анамарией Продан стали вновь темой обсуждения в СМИ после назначения румынского тренера в бакинский клуб.

Недавно Анамария Продан заявила, что их отношения с бывшим мужем довольно-таки близкие.

«Мы очень часто разговариваем с Лауренциу, но наш сын не хочет видеть своего отца и общаться с ним из-за того, что тот оставил нас и завел другую семью», - цитирует Продан издание Digispor.

Несмотря на то, что развод официально еще не оформлен, румынский суд уже принял решение по поводу алиментов.