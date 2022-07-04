Экс-модель Playboy узнала, что муж в Баку зарабатывает 80 тысяч манатов и требует алименты

Отношения между главным тренером «Нефтчи» Лауренциу Регекампф и его экс-женой, знаменитой моделью Playboy Анамарией Продан стали вновь темой обсуждения в СМИ после назначения румынского тренера в бакинский клуб.

Недавно Анамария Продан заявила, что их отношения с бывшим мужем довольно-таки близкие.

«Мы очень часто разговариваем с Лауренциу, но наш сын не хочет видеть своего отца и общаться с ним из-за того, что тот оставил нас и завел другую семью», - цитирует Продан издание Digispor.

Несмотря на то, что развод официально еще не оформлен, румынский суд уже принял решение по поводу алиментов.

Анамария Продан и Лауренциу Регекампф

СМИ утверждают, что зарплата известного тренера составляет 40 тысяч евро в месяц. Если это найдет свое подтверждение, Регекампф будет обязан выплачивать ежемесячно своей бывшей жене 12 тысяч евро.

«Мальчик все знает, он страдает. И мы ничего не можем с этим поделать. Мне очень жаль, что я рассказала всю правду ему. Мы общаемся с Лауренциу очень часто, я рассказываю ему о проблемах. Но никто не может ребенка заставить общаться с отцом», - сказала в интервью Анамария.

Напомним, что Анамария Продан является футбольным агентом и экс-женой главного тренера бакинского «Нефтчи» Лауренциу Регекампфа. Она стала известна благодаря своей карьере в журнале Playboy.