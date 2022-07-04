Экс-глава МИД Австрии сбежала из страны после ухода из «Роснефти»

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула республику из-за получения угроз убийства и отказывается давать интервью. Об этом сообщает The Washington Post.

"В сообщениях, адресованных репортеру The Washington Post, Кнайсль заявила, что не дает интервью и эмигрировала из Австрии из-за угрозы убийства", - говорится в публикации.

Напомним, Кнайсль входила в совет директоров "Роснефти", однако в мае 2022 года решила покинуть пост.