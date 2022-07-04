Джонсон верит, что украинцы могут вернуть утерянные территории, и анонсирует помощь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон верит, что Вооруженные силы Украины могут вернуть недавно оккупированные Россией территории и анонсирует новую военную помощь. Об этом Джонсон сообщил в Twitter по итогам разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В частности, британский премьер рассказал самую свежую информацию о достижениях встречи лидеров "Большой семерки" и саммита НАТО, которые состоялись на прошлой неделе.

"Я верю, что украинские военные могут вернуть территории, недавно захваченные российскими войсками. Соединенное Королевство настроено помогать Украине защищать себя и в процессе восстановления", - подчеркнул Джонсон.

"В скором времени прибудет больше военной помощи из Соединенного Королевства", - добавил глава британского правительства.