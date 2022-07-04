Путин запретил выводить за рубеж валютные дивиденды Новость дополнена
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому правительственная комиссия сможет запрещать резидентам России зачислять валюту на зарубежные счета, если средства получены в виде дивидендов от российских компаний, пишет «Коммерсантъ».
«Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и других организациях финансового рынка»,— говорится в тексте документа. Также комиссия получает полномочие вводить ограничения на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа.
Ограничения вводятся, если зачисление иностранной валюты связано с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских компаний или при распределении их прибыли. Разъяснения по применению данного указа уполномочен предоставлять Банк России, документ вступил в силу со дня его официального опубликования.
О том, что определять долю валютной выручки, которую обязаны продавать экспортеры, будет правительственная комиссия, Путин постановил в начале июня. Специальные экономические меры были введены в конце февраля в ответ на западные санкции. Среди них был запрет для россиян и российских компаний зачислять валюту на свои счета за рубежом. В июне президент отменил требование об обязательной продаже 50% валютной выручки.