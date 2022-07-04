«Предоставить правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ полномочие вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и других организациях финансового рынка»,— говорится в тексте документа. Также комиссия получает полномочие вводить ограничения на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа.

Ограничения вводятся, если зачисление иностранной валюты связано с перечислением резидентами денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских компаний или при распределении их прибыли. Разъяснения по применению данного указа уполномочен предоставлять Банк России, документ вступил в силу со дня его официального опубликования.

О том, что определять долю валютной выручки, которую обязаны продавать экспортеры, будет правительственная комиссия, Путин постановил в начале июня. Специальные экономические меры были введены в конце февраля в ответ на западные санкции. Среди них был запрет для россиян и российских компаний зачислять валюту на свои счета за рубежом. В июне президент отменил требование об обязательной продаже 50% валютной выручки.