Отцеубийца из Товуза избежал тюрьмы

По факту в прокуратуре Товузского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК. Алиев был арестован в качестве подозреваемого.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, инцидент произошел 14 февраля текущего года в селе Хунанлар Товузского района. Джейхун Алиев застрелил своего отца Гамата Алиева из огнестрельного оружия во время конфликта.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 42-летним Джейхуном Алиевым, обвиняемым убийстве своего 75-летнего отца.

Согласно обвинительному заключению, причиной убийства стало то, что покойный Гамат Алиев отправил своего сына лечиться в психиатрический диспансер.

В ходе судебного разбирательства супруга обвиняемого рассказала в своем заявлении, что они с Джейхуном женаты с 2013 года и имеют двоих детей от совместного брака. Она подтвердила, что ее муж страдал психическим заболеванием и вел себя неадекватно. Об убийстве ей сообщил брат Джейхуна, Эльшад. Женщина попросила суд поместить супруга в соответствующее лечебное учреждение.

«Мой брат уже 20 лет страдает неврозом. Затем много лет назад началось психическое заболевание. Даже в студенческие годы он редко посещал занятия из-за болезни.

Когда кто-то прикасался к нему, он снимал одежду и выбрасывал ее или сжигал. Он подозревал всех, всех. Он думал, что за ним следят спецслужбы, его пытаются отравить и убить. Мой отец разместил Джейхуна в больницу на лечение. Покинув ее стены, он часто спорил с отцом по этому поводу. Я думаю, что причиной инцидента стала болезнь Джейхуна».

Покойный Гамат Алиев долгое время работал на ответственных должностях в «Автобазе», «Такси-парке» и Департаменте снабжения, расположенных в столице.

Решением суда Джейхуну Алиеву было назначено принудительное лечение в психиатрической больнице.