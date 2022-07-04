Зангезурский коридор возрождает «Север-Юг» актуальный комментарий
«Прошлой весной мы преодолели стадию недопонимания и сейчас находимся на этапе нарастающего развития всесторонних отношений в соответствии с интересами двух стран».
Эта цитата из выступления главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на совместной пресс-конференции в Тегеране с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отражает не только уровень доверия между Тегераном и Баку, но и, судя по всему, обещает перелом в двусторонних отношениях.
Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что стороны достигли ряда договоренностей, которые будут доработаны в ходе визита в Азербайджан министра энергетики Ирана, а также сообщил журналистам, что на переговорах с Джейхуном Байрамовым обсуждались вопросы охраны реки Араз, а также реализация существующих проектов по её совместному использованию.
Выразив удовлетворение прогрессом в объеме товарооборота между двумя странами, наметившимся за последние месяцы, глава МИД Ирана выразил надежду, что торгово-экономические отношения в частном и госсекторах будут расширяться.
В свою очередь, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что за прошлый год товарооборот между двумя странами вырос на 30 процентов, и этот показатель, по словам Байрамова, далеко не в полной мере отражает реальные возможности двустороннего экономического сотрудничества.
Тем не менее, по мнению наблюдателей, наибольший интерес вызвало заявление сторон об их готовности расширить работы по созданию транспортного коридора «Север-Юг» (имеется в виду недостающий сегмент железной дороги Решт-Астара на территории и Ирана – ред.)
Следует напомнить, что речь идет о болезненной теме, являющейся одним из немногих негативных факторов в нынешних ирано-азербайджанских отношениях. Стало уже традицией, что всякий раз, когда встречаются официальные представители Баку и Тегерана, неизменно обсуждается проект «Север-Юг», колоссальные экономические выгоды, которые он сулит обеим сторонам и, главное, необходимость ускорить работы в этом направлении.
Как известно, азербайджанская сторона свои обязанности, по существу, выполнила. А вот иранская дальше слов так и не продвинулась. Да, иранские партнеры расширили и усовершенствовали свои внутренние железнодорожные системы, но до завершения строительства 165-километрового участка, недостающего для запуска железнодорожной магистрали «Север-Юг», руки у иранцев так и не дотянулись.
Примечательно, что эту проблему не сдвинуло с места даже решение Баку выделить иранской стороне льготный кредит на 500 миллионов долларов.
И вот теперь министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми заверил, что Иран, «несмотря ни на что», построит и введет в эксплуатацию железную дорогу Решт-Астара.
Чтобы понять, какие трудности в сфере транзитных перевозок создает отсутствие именно этого сегмента железной дороги, приведем лишь один пример. Контейнеровозы из Индии прибывают в иранский порт Шахид Раджаи в Персидском заливе, далее контейнеры везут по железной дороге в город Решт, откуда автотранспортом перевозятся в иранскую Астара и только после этого контейнеры следуют по железной дороге через территорию Азербайджана, скажем, в Финляндию.
При такой сомнительной логистике грузоперевозки занимают 17-18 дней. Тогда как ввод в эксплуатацию железной ветки Решт-Астара мог бы значительно ускорить время транспортировки и сэкономить немало средств. Тем более, что страны, расположенные к югу от Ирана, проявляют к этому маршруту все больший интерес.
В ответ министр Байрамов вновь подтвердил, что Азербайджан готов увеличить пропускную способность транспортного коридора «Север-Юг» и выполнить взятые на себя обязательства по строительству железной дороги Решт-Астара. Кроме того, глава МИД Азербайджана, имея в виду Зангезурский коридор, заверил иранскую сторону о готовности Баку возобновить транспортное и международное сообщение между Азербайджаном и Арменией. Что, естественно, сразу же придает проекту «Север-Юг» дополнительные преимущества, которые в Тегеране не могут не замечать.
И, кстати, не только в Тегеране.
Президент России Владимир Путин также заинтересован в увеличении грузопотока по транспортному коридору «Север-Юг». Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2022, президент РФ, в частности, заявил:
«Чтобы помочь компаниям наших стран наладить логистические и кооперационные связи, мы формируем развитие транспортных коридоров, увеличиваем пропускную способность железных дорог, перевалочные мощности портов на восточном, южном и других направлениях, в том числе, в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора «Север-Юг», который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и южной Азией».
Совсем недавно о важности завершения строительства ветки Решт-Астара, имеющей большое значение для торговых целей России, заявил также председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов. При этом он внес ясность в дискутировавшийся в прессе вопрос о том, что Россия, якобы, намерена увеличивать объем грузоперевозок только по Каспию.
По словам Обыденова, отправляя свои грузы в северные порты Ирана, Россия, с одной стороны, открывает себе путь в Пакистан и Индию, но, с другой, перегружать контейнеры с кораблей на автотранспорт и везти их через Иран в Пакистан и Индию – слишком сложно и дорого. Поэтому Россия стремится заменить морской коридор железной дорогой через Азербайджан в Иран, Пакистан и Индию.
В подтверждение намерений российской стороны чиновник выступил с предложением создать рабочую группу по железной дороге, которое было позитивно встречено в Тегеране.
Хочется верить, что в реализации проекта «Север-Юг», похоже, наступает долгожданный перелом. Сказываются серьезные геополитические изменения, вынуждающие политиков предпринимать шаги, с которыми они тянули годами. Безусловно, свою роль в этом сыграла и победа Азербайджана в 44-дневной войне, которая принесла на Южный Кавказ ощущение стабильности и позволила Азербайджану значительно расширить свои транспортные и логистические возможности.