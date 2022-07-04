Мамед Эфендиев, автор haqqin.az 19:37

«Прошлой весной мы преодолели стадию недопонимания и сейчас находимся на этапе нарастающего развития всесторонних отношений в соответствии с интересами двух стран». Эта цитата из выступления главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на совместной пресс-конференции в Тегеране с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отражает не только уровень доверия между Тегераном и Баку, но и, судя по всему, обещает перелом в двусторонних отношениях.

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что стороны достигли ряда договоренностей, которые будут доработаны в ходе визита в Азербайджан министра энергетики Ирана, а также сообщил журналистам, что на переговорах с Джейхуном Байрамовым обсуждались вопросы охраны реки Араз, а также реализация существующих проектов по её совместному использованию. Выразив удовлетворение прогрессом в объеме товарооборота между двумя странами, наметившимся за последние месяцы, глава МИД Ирана выразил надежду, что торгово-экономические отношения в частном и госсекторах будут расширяться. В свою очередь, глава азербайджанского внешнеполитического ведомства отметил, что за прошлый год товарооборот между двумя странами вырос на 30 процентов, и этот показатель, по словам Байрамова, далеко не в полной мере отражает реальные возможности двустороннего экономического сотрудничества. Тем не менее, по мнению наблюдателей, наибольший интерес вызвало заявление сторон об их готовности расширить работы по созданию транспортного коридора «Север-Юг» (имеется в виду недостающий сегмент железной дороги Решт-Астара на территории и Ирана – ред.)

Следует напомнить, что речь идет о болезненной теме, являющейся одним из немногих негативных факторов в нынешних ирано-азербайджанских отношениях. Стало уже традицией, что всякий раз, когда встречаются официальные представители Баку и Тегерана, неизменно обсуждается проект «Север-Юг», колоссальные экономические выгоды, которые он сулит обеим сторонам и, главное, необходимость ускорить работы в этом направлении. Как известно, азербайджанская сторона свои обязанности, по существу, выполнила. А вот иранская дальше слов так и не продвинулась. Да, иранские партнеры расширили и усовершенствовали свои внутренние железнодорожные системы, но до завершения строительства 165-километрового участка, недостающего для запуска железнодорожной магистрали «Север-Юг», руки у иранцев так и не дотянулись. Примечательно, что эту проблему не сдвинуло с места даже решение Баку выделить иранской стороне льготный кредит на 500 миллионов долларов. И вот теперь министр дорог и градостроительства Ирана Рустам Гасеми заверил, что Иран, «несмотря ни на что», построит и введет в эксплуатацию железную дорогу Решт-Астара. Чтобы понять, какие трудности в сфере транзитных перевозок создает отсутствие именно этого сегмента железной дороги, приведем лишь один пример. Контейнеровозы из Индии прибывают в иранский порт Шахид Раджаи в Персидском заливе, далее контейнеры везут по железной дороге в город Решт, откуда автотранспортом перевозятся в иранскую Астара и только после этого контейнеры следуют по железной дороге через территорию Азербайджана, скажем, в Финляндию. При такой сомнительной логистике грузоперевозки занимают 17-18 дней. Тогда как ввод в эксплуатацию железной ветки Решт-Астара мог бы значительно ускорить время транспортировки и сэкономить немало средств. Тем более, что страны, расположенные к югу от Ирана, проявляют к этому маршруту все больший интерес. В ответ министр Байрамов вновь подтвердил, что Азербайджан готов увеличить пропускную способность транспортного коридора «Север-Юг» и выполнить взятые на себя обязательства по строительству железной дороги Решт-Астара. Кроме того, глава МИД Азербайджана, имея в виду Зангезурский коридор, заверил иранскую сторону о готовности Баку возобновить транспортное и международное сообщение между Азербайджаном и Арменией. Что, естественно, сразу же придает проекту «Север-Юг» дополнительные преимущества, которые в Тегеране не могут не замечать. И, кстати, не только в Тегеране.

Президент России Владимир Путин также заинтересован в увеличении грузопотока по транспортному коридору «Север-Юг». Выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2022, президент РФ, в частности, заявил: «Чтобы помочь компаниям наших стран наладить логистические и кооперационные связи, мы формируем развитие транспортных коридоров, увеличиваем пропускную способность железных дорог, перевалочные мощности портов на восточном, южном и других направлениях, в том числе, в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах. Они станут важнейшим участком коридора «Север-Юг», который обеспечит устойчивые каналы коммуникации с Ближним Востоком и южной Азией».