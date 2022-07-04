Unibank заключил очередную сделку валютного хеджирования с Frontclear и TCX

“Мы рады совершить еще одну сделку с деривативами ISDA в Азербайджане и способствовать дальнейшему развитию денежных рынков Азербайджана. Сделка расширяет возможности игроков на мировых рынках к получению доступа на рынок Азербайджана и снижает юридические риски такого рода сделок в стране. Наше участие продолжает продвигать лучшие практики, такие как маржинирование в Азербайджане”, – заявил Андрей Шинкевич, старший вице-президент Frontclear.

Frontclear организовал и структурировал сделку беспоставочного кросс-валютного свопа (NDCCS) в AZN/USD с ОАО “Коммерческий банк Unibank”. Эта сделка позволит Unibank эффективно конвертировать свои обязательства в долларах США в манатные, что даст возможность предоставлять своим клиентам финансирование в национальной валюте. Транзакция NDCCS задокументирована в соответствии с Генеральным соглашением ISDA.

Председатель правления КБ Unibank Фаиг Гусейнов подчеркнул, что партнерство с такими авторитетными организациями, как Frontclear и TCX, создаст новые возможности для клиентов банка: “Мы очень рады, что сделка NDCCS откроет новые возможности для финансирования местного бизнеса, который является одной из важных целей в стратегии Unibank. Это соглашение предоставит больше возможностей для обеспечения наших корпоративных клиентов дешевыми и низкорискованными финансовыми ресурсами. Таким образом, Unibank сможет усилить поддержку развития реального сектора экономики”.

“Мы довольны партнерством с Frontclear, которое позволило TCX предложить Unibank способ обменять свои обязательства в долларах США на манаты, что позволило Unibank удовлетворить спрос своих клиентов на финансирование в национальной валюте. TCX также является бенефициаром этого партнерства, поскольку Frontclear покрыл кредитные и юридические риски. В настоящее время перед TCX открываются возможности для установления прямых отношений с партнерами с дополнительным комфортом в будущем, что служит долгосрочным отношениям Фонда”, – добавил Джером Пируз, старший вице-президент по структурированию TCX.

О Frontclear

Frontclear — это финансовый институт развития, базирующийся в Амстердаме. Frontclear финансируется европейскими институтами финансирования развития, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), голландский банк развития FMO, Financial Sector Deepening Africa (FSDA), французский банк развития Proparco, The Currency Exchange Fund (TCX), Министерство иностранных дел по делам содружества и развития Великобритании (FCDO) и Министерство сотрудничества в целях развития Германии (BMZ). Гарантии Frontclear контргарантированы KfW, немецким банком развития с рейтингом AAA. Мандат развития Frontclear направлен на создание более стабильных и инклюзивных финансовых рынков на развивающихся и пограничных рынках посредством предоставления финансовых гарантий для покрытия кредитного риска контрагента. Frontclear (www.frontclear.com) также предлагает техническую помощь для развития финансовой инфраструктуры, правовой среды, а также навыков и возможностей участников местного рынка.

О Unibank

ОАО КБ Unibank действует с 1992 года. Это один из крупнейших частных банков Азербайджана. Банк имеет широкую сеть обслуживания в столице и регионах. В настоящее время Unibank обслуживает более 1 млн частных и корпоративных клиентов. На протяжении более 30 лет Unibank (https://unibank.az) был награжден многочисленными наградами со стороны международных и местных организаций за успешную коммерческую деятельность и участие в социальных проектах.

О ТСХ

TCX — это глобальная инициатива по финансированию развития, которая предлагает долгосрочные валютные свопы (обмен) и форварды на более, чем 100 финансовых рынках, где такие продукты недоступны или плохо доступны. Фонд начал свою деятельность в 2007 году и с тех пор предоставил инструменты хеджирования кредитов в национальной валюте на сумму более 11 миллиардов долларов США. По состоянию на конец 2021 года портфель Фонда составлял 5 миллиардов долларов США, распределенных по 55 валютам, при поддержке собственного капитала Фонда в размере 1,2 миллиарда долларов США. TCX имеет рейтинг A от S&P и A1 от Moody’s. https://www.tcxfund.com/