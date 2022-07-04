Затем были проинспектированы ГЭС «Суговушан-1» и Суговушанское водохранилище. Главы ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Баба Рзаев и Заур Микаилов дали информацию о работе, проделанной в рамках задач, поставленных президентом.

В первую очередь делегация посетила памятник, установленный в честь шехидов Отечественной войны в поселке Суговушан Тертерского района и почтила их память минутой молчания.

В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 5 июля состоялся очередной визит премьер-министра Али Асадова и сотрудников Администрации президента во главе с руководителем Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана Самиром Нуриевым.

Затем зампредседателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова выступила с отчетом о работе, проделанной в рамках Концепции развития туризма.

Делегация также ознакомилась с ходом ремонтно-реставрационных работ в частных домах, предназначенных для целей туризма в поселке Суговушан. Спецпредставитель президента Эмин Гусейнов проинформировал о работах, проводимых на освобожденных территориях.

Члены делегации также посетили освобожденное село Талыш Тертерского района. Председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев проинформировал о проекте поселка, а зампредседателя Госагентства по туризму Азада Гусейнова проинформировала о Концепции развития туризма, составленной в соответствии с последними поручениями главы государства.

Затем члены делегации ознакомились со ходом строительства железной дороги Барда-Агдам, а также автомобильных дорог Барда-Агдам, Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты. С отчетами выступило правление Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Зампредседателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова также проинформировала о проекте туристического комплекса «Шахбулаг» во время ознакомления с работами, проделанными в крепости Шахбулаг. Позже участники, выехавшие в Агдамский передвижной полевой лагерь ANAMA, ознакомились с лагерем и работами по разминированию.

На территории города Агдам члены делегации осмотрели Цифровой центр управления региональной электрической сети «Карабах», после чего министр экономики Микаил Джаббаров подробно проинформировал о работе, проделанной в Агдамском индустриальном парке.

Члены делегации также ознакомились с ходом строительных работ жилого комплекса в Агдаме.

Помощник президента, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекперов подробно рассказал о работах, проведенных в Агдамской Джума-мечети, восстановленной Фондом. Затем министр образования Эмин Амруллаев ознакомил делегацию с ходом строительных работ, проводимых в средней школе №1 города Агдам.

В завершение визита делегация ознакомилась с условиями, созданными в штаб-квартире специального представительства президента на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахской экономический район (кроме Шушинского района).

В ходе визита руководителям соответствующих учреждений были даны соответствующие поручения и рекомендации для реализации всех работ по реконструкции и восстановлению, а также инфраструктурных проектов.