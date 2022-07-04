Узбекистан обстреляли реактивными снарядами

На территорию Узбекистана прилетело пять реактивных снарядов. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Узбекистана.

Как отметили в министерстве, 5 июля около 16.20 на приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, которые предположительно прилетели с территории Афганистана. При падении снарядов взрывов не произошло, в результате чего человеческих жертв и разрушений нет.

При этом незначительный ущерб был нанесен четырем частным домам в махалле «Мажнунтол» г. Термеза, пятый снаряд обнаружен на футбольном поле. Все обнаруженные снаряды обезврежены подразделением саперов.

Сейчас эксперты устанавливают все обстоятельства происшествия.