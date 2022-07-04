Осло ответил Москве

Пресс-секретарь МИД Норвегии Ане Хавардсдаттер заявила, что договор с Россией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не подлежит денонсации. По ее словам, это не предусмотрено в документе.

«Соглашение о разделительной линии не содержит пункта о денонсации. Распространенная практика — такие соглашения об установлении границ действуют бессрочно»,— сказала Ане Хавардсдаттер в эфире телеканала NRK.

Ранее сегодня Вячеслав Володин предложил денонсировать договор с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Согласно документу, около 175 тыс. кв. м шельфа Баренцева моря отошло Норвегии.