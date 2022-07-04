Путин поддержал Мирзиёева

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, расширения многопланового сотрудничества двух стран. Особое внимание уделено практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в Москве.

Согласно информации, Владимир Путин выразил поддержку решительным мерам, принятым Шавкатом Мирзиёевым по стабилизации ситуации в Каракалпакстане.

С удовлетворением отмечена активизация двусторонних контактов и взаимных обменов. С начала года объем взаимной торговли вырос на 35%. Продолжается реализация крупных инвестиционных проектов и программ культурно-гуманитарного сотрудничества.

Состоялся также обмен мнениями по вопросам региональной повестки, рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе в рамках очередного заседания Совета глав государств-членов ШОС в городе Самарканде.