Лукашенко назвал зерно оружием: «Доллары на хлеб не намажешь»
Санкции в отношении удобрений, нефтепродуктов и цепочек поставок делает из зерна «оружие», способное обрушить рынки продовольствия. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совмина и губернаторами.
По словам лидера республики, «безумный маховик санкций» грозит сорвать также грядущие агросезоны, а рост цен на зерно неизбежно повысит цены и на другие виды продовольствия. «Когда голод, и не хватает, простите меня, жратвы, начинаются войны. Зерно стало большой политикой и, по сути, оружием», — заявил Лукашенко.
Кроме того, белорусский президент заявил, что «голоду быть», а ООН в вопросе его предотвращения демонстрирует свою беспомощность. В ситуации, когда 50 стран мира критически зависят от зерна из России и Украины, цены бьют исторические рекорды. «Как оказалось, доллары на хлеб не намажешь», — заметил Лукашенко, отдельно подчеркнув, что Беларусь не планирует экспортировать зерновые.
По его словам, год в плане урожая выдался неплохой, и республика, «если не вести себя расхлябанно», а действовать как «по законам военного времени», получит необходимое количество «хлеба» для людей и животных. А потери зерна во время уборочной кампании он обещал рассматривать как диверсию или преступление.
Уборка урожая должна стартовать в Беларуси со следующей недели, резюмировал Лукашенко.