Лукашенко назвал зерно оружием: «Доллары на хлеб не намажешь»

Санкции в отношении удобрений, нефтепродуктов и цепочек поставок делает из зерна «оружие», способное обрушить рынки продовольствия. Об этом, как передает ТАСС, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с членами Совмина и губернаторами.

По словам лидера республики, «безумный маховик санкций» грозит сорвать также грядущие агросезоны, а рост цен на зерно неизбежно повысит цены и на другие виды продовольствия. «Когда голод, и не хватает, простите меня, жратвы, начинаются войны. Зерно стало большой политикой и, по сути, оружием», — заявил Лукашенко.