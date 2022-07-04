Сотрудники полиции, дежурившие на Красной площади, запретили депутату из Республики Тыва Роману Тамоеву развернуть сине-желтый флаг региона, сообщает газета «Коммерсантъ».

Тамоев рассказал, что собирался провести среди москвичей и гостей столицы блиц-опрос «Что вы знаете о Республике Тыва?»

«По задумке своей я хотел с флагом Тувы ходить и опрашивать людей. Мне друг посоветовал вначале спросить у полиции. Сотрудники оперативно встали в стойку, говорят, нельзя (раскрывать флаг — ред). Говорю им, что я же не какой-то провокатор, я патриот, что это же субъект РФ. На что мне отвечают, что нельзя, есть определенный закон — почитайте, изучите законодательство», — рассказал Тамоев.

Никакого закона или нормативного акта, запрещающего раскрывать тувинский флаг, Тамоев и сотрудники полиции найти не смогли.

«Что у нас теперь все что желто-голубое вне закона? Меня, как гражданина, это прямо удивило. У нас огромное количество регионов, на гербах и флагах которых имеются голубые, желтые цвета. Например, у соседней Бурятии желто-бело-голубой флаг, у Калмыкии — тоже», — напомнил Тамоев.

Он также рассказал, что его опрос «Что вы знаете о Республике Тыва?» показал, что об этом регионе большинство опрошенных ничего не знают, а флаг путают с украинским.