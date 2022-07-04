Свои предложения и вопросы по газоснабжению жители Балакена озвучили в очередной «Передвижной приемной», установленной сегодня в Балакенском районе.

В основном горожане обращались за помощью в установке газового счетчика и газификации населенного пункта и частных домов. Каждое адресованное обращение фиксировалось и давались необходимые разъяснения.

Очередная акция «Открытый микрофон» пройдет в среду в Гахском районе, в четверг в Огузском районе, в пятницу в Загатальском районе.