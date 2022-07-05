Вторая страна НАТО ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в альянс

"Сегодня Канада стала первой страной, ратифицировавшей протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО… Как близкий друг и партнер в сфере безопасности, Канада решительно поддерживает их присоединение к НАТО. Их членство сделает НАТО сильнее, и мы призываем всех союзников быстро провести процедуры ратификации, чтобы сузить простор для вмешательства наших недругов", - заявил премьер Джастин Трюдо.

Канада ратифицировала вступление Финляндии и Швеции в НАТО на национальном уровне - среди первых вместе с Данией. Об этом сообщает "Европейская правда".

Впрочем, точно неизвестно, какая из стран первой ратифицировала протоколы - в правительстве Дании заявили о ратификации через два часа после того, как протоколы были подписаны в штаб-квартире НАТО, тогда как заявление Джастина Трюдо опубликовали еще на несколько часов позже.

Напомним, Финляндия и Швеция вместе подали исторические заявки на вступление в НАТО 18 мая – после трех месяцев войны России против Украины.

Для Финляндии этот шаг завершил многие десятилетия, а для Швеции – около 200 лет нейтралитета. Принятие обеих стран в альянс уже на саммите в Мадриде до последнего было под вопросом из-за вето Турции.