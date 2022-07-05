Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 5 июля 2022, 21:18

В конце 80-х годов, когда в СССР вспыхнул первый межнациональный конфликт, приведший к распаду страны, Москва никогда бы не позволила, чтобы две союзные республики схлестнулись в смертельной схватке за территории. Прорыв Гейдара Алиева Как все уже поняли, речь о войне между Арменией и Азербайджаном, закончившейся тогда победой первой. Почему все сложилось так, а не иначе, объяснять историкам. Но с высоты сегодняшнего дня можно сказать, что причиной тому было несколько факторов. В первую очередь, это был период смуты и хаоса в Азербайджане, и, напротив, тотального единения и подъема национального духа в Армении. Плюс, конечно же, военная помощь, которую оказала Еревану Россия.

Так или иначе, случилось то, что случилось, и тогда, на стыке 80-90-х годов минувшего века, еще никто не знал, что эта война приведет к изменению инфраструктурной картины всего Южного Кавказа. Об этом тогда просто никто не думал! Но в середине 90-х годов произошло событие, которое историки спустя годы назовут «переломным» – президент Гейдар Алиев подписал указ, по которому крупнейшие западные концерны получили допуск к разработкам нефтегазовых месторождений Азербайджана. В годы, когда нефтегазодобывающие страны бывшего СССР не могли без согласия Москвы даже пальцем пошевелить, это было решение невероятной, беспрецедентной смелости и прозорливости. Появление на Южном Кавказе транснациональных нефтяных компаний ознаменовало начало новой эпохи – Азербайджан становился крупным игроком на мировой топливной арене и, что самое главное, независимым от России альтернативным источником производства и сбыта энергоносителей. Впрочем, нефть и газ недостаточно извлечь из недр, их еще надо доставить до потребителя. Именно так в лексиконе профессиональных геополитиков и появилось выражение «Кавказский транзит».

Азербайджан опроверг старую истину Но вернемся к событиям середины 90-х годов. Согласно географической науке, идеальным связующим звеном между Азербайджаном и Турцией, и дальше с Европой, является Армения. Путь через эту страну – наиболее короткий и выгодный для транспортировки не только нефти и газа, но и любых других грузов из Центральной Азии и Китая. Напомню, что в то время в Зангезурском коридоре уже были вполне себе действующие железная дорога и автомобильное сообщение. Короче, если тогда на Южном Кавказе и существовал идеальный транзитный коридор, то пролегал он по маршруту Казахстан – Азербайджан – Армения – Турция – Европа. Однако география – хоть и точная, но не всесильная наука. Есть еще и политика. И представить себе, что Азербайджан решит поделиться своими природными богатствами со страной, которая оккупировала 20 процентов его территории, было совершенно невозможно. На такую потерю остатков национального достоинства и гордости не соглашается даже куда более слабая и уязвимая Грузия, которая, несмотря на все выгоды, вот уже 30 лет не открывает железную дорогу через Абхазию. «Что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги», - любят повторять циники. Случай с Азербайджаном доказывает, что они неправы. Все-таки есть вещи, которые невозможно купить. И я точно знаю, что в середине 90-х годов не было на свете такого количество напечатанных денег, за которые Азербайджан согласился бы сотрудничать с Арменией. В итоге транзит пошел по гораздо более длинному, неудобному и дорогостоящему маршруту – через Грузию. Первой его «ласточкой» стал скромный трубопровод Баку – Супса, потом куда более масштабный Баку – Тбилиси – Джейхан, затем настал черед газопроводов, за ними последовала железная дорога Баку – Тбилиси – Карс…

На всех этих направлениях по идее должна была быть не Грузия и Тбилиси, а Армения и Ереван. Но армяне упустили свой шанс, разменяв его на не принадлежащие им азербайджанские территории. Впрочем, речь идет о делах давно минувших дней – в конце 80-х годов, как уже было сказано, никто даже не думал о каких-то газо-нефтепроводах… А вот теперь вернемся в 2022 год. Как говорят классики, история повторяется дважды: сначала в форме трагедии, а потом – в виде фарса. И сегодня нам остается лишь снять шляпу перед прозорливостью мудрецов древности. Армения не считала низменный Карабах своим В 2020 году Азербайджан отвоевал в 44-дневной войне свои территории. Примечательно, что на 90 процентов это были земли, чью принадлежность Азербайджану не отрицала даже сама Армения. Путем международных усилий (не хочу вдаваться в детали, оставим это поле специалистам) Еревану удалось сохранить контроль над значительной частью Нагорного Карабаха, кроме Шуши. Учитывая разгромный характер поражения на поле боя, послевоенный результат для армян выглядит вполне прилично. По сути дела, они потеряли то, что сами не считали своим. То есть, шесть внутренних районов Азербайджана, которые Ереван изначально рассматривал, как некую буферную зону. Агдам, Физули, Джебраил, Зангилан и Кельбаджар для армян никакого интереса, кроме как средства торга с Баку, не представляли. И что самое главное, никакой сакральной ценности для Еревана («Это древняя армянская земля!») перечисленные выше города не имели. Словом, Армении можно было бы, как советовала мудрая Шехерезада, «успокоить душу и прохладить глаза»: значительную часть Нагорного Карабаха оставили за ней, отрезать его от Армении никто не стал, мало того, взамен на открытие Зангезура, Еревану гарантировали беспрепятственный коридор для проезда в Карабах, который, кстати, уже действует. Казалось бы, вот оно, время собирать камни! Сегодня Армении ничто не мешает восстановить нормальные отношения с Баку и Анкарой. Понятно, что армянам не очень приятно наблюдать, как кровные враги ездят на своих грузовиках по их территории. Но это временно, уверяю вас, и спустя несколько месяцев все к этому привыкнут и перестанут воспринимать фуры с азербайджанскими и турецкими номерами на дорогах Армении, как святотатство.

Но что же мы видим? Несмотря на наличие соответствующих соглашений, на двухсторонние переговоры и консультации на самом высоком уровне, разблокирование дорог все время откладывается. Почему? Как выразился один ереванский политолог, к мнению которого наверняка присоединятся многие его соотечественники, - «Армянская сторона морально не готова к такому компромиссу». Итак, спустя тридцать лет, Армения вновь на пороге того, чтобы потерять исторический шанс вырваться из удавки экономической изоляции, но на сей раз не абстрактный, а на сто процентов реальный, как говорится, в режиме онлайн. Сегодня Южный Кавказ буквально изнемогает от наплыва грузов из Центральной Азии и Китая. Россия, оказавшаяся в международной изоляции, перестала быть выгодным транзитным маршрутом, и грузы полноводной рекой потекли на Кавказ. Следует признать, что ни Грузия, ни Азербайджан к такому наплыву оказались неготовыми. По той причине, что ни в Баку, ни в Тбилиси, никто даже в самых оптимистических прогнозах не мог представить и трети нынешнего грузооборота. Обе страны банально не рассчитывали, что по нашим территориям может пойти такой масштабный транзит. Потому, что еще 23 февраля 2022 года никто даже представить себе не мог, что Россия будет бомбить Киев и превратится в мирового изгоя. Железная дорога Баку-Карс загружена до предельных возможностей, но там – только китайские контейнеры. Все остальное идет по суше и через грузинские порты, которые не предназначены для столь внушительных объемов. Многокилометровые очереди из грузовиков на границах стали привычной картиной, заторы в портах менее заметны для невооруженного глаза, однако ничуть не менее проблематичны для грузовладельцев. Словом, открытие Зангезурского коридора стало бы для транспортных компаний самой настоящей манной небесной. Но…

Армения не попала с корабля на бал Выражаясь образно, мы с вами наблюдаем второй сезон сериала «Кавказский транзит», в который Армения, не участвовавшая в первом, могла бы, как Чацкий, попасть с корабля на бал и прямо сейчас занять решающее место в транскавказском коридоре. Но, судя по ряду признаков, Армения готовится прошляпить и этот шанс. Да, время еще есть, но сказать, что его много, было бы преувеличением. Во-первых, рано или поздно Азербайджан и Грузия сумеют наладить работу транспортной инфраструктуры, и нынешний бардак уйдет в прошлое. А, во-вторых, Россия не будет изолированной вечно, так что в обозримом будущем её транзитные маршруты могут открыться вновь. И очень важно успеть оттянуть к тому времени хотя бы часть китайского и азиатского транзита. Кто успеет, тот выиграет. А потом окно возможностей вновь закроется, и надо будет ждать, пока Россия не нападет на кого-нибудь еще и вновь не уйдет в глухую изоляцию. …Есть в Грузии регион под названием Мцхета-Тианети. Начинается он с того самого места, где, по словам Лермонтова, встречаются Кура и Арагви. На этом месте раскинулся живописный городок Мцхета – полностью отреставрированный, туристический центр региона. А дальше идет современная магистраль к российско-грузинской границе.