ООН: с 24 февраля в Украине погибло 4889 мирных жителей

С 24 февраля по 3 июля в Украине из-за военных действий пострадали более 10 тыс. мирных жителей. Всего погибло 4899 человек, из них 335 — дети. Об этом сообщило управление верховного комиссариата ООН по правам человека.

По данным ООН, большинство мирных жителей пострадало из-за артиллерийских и ракетных ударов, в том числе кассетных боеприпасов (их применение запрещено).

В ООН отметили, что фактическое число жертв может быть выше. В организации выразили озабоченность тем, что обе стороны конфликта используют живые щиты и размещают военные объекты рядом с гражданскими.